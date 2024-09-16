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05:30, 16 сентября 2024Путешествия

Российский блогер описал квартиры пенсионеров в Германии фразой «в роскоши не купаются»

Фото: Unsplash

Российский блогер и путешественник описал квартиры немецких пенсионеров фразой «в роскоши не купаются». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянина, принято считать, что старики в Германии живут «сладко», однако фотографии жилья демонстрируют их реальное положение и уровень жизни.

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«Гостиная ничего особенного: диван, телевизор, выход на балкон, самый обычный ремонт, пожалуй, если бы не было квадратных окон, сразу режущих глаза, можно было подумать, будто квартира принадлежит русской семье», — добавил он.

Блогер также удивился, насколько маленькие кухни в немецких квартирах. «Спальня — чисто российская, даже "стенка" присутствует, только окна снова выдают немецкий антураж, — пояснил он. – Кстати, окна такого типа лично мне показали неудобными, когда мы последние раз посещали Берлин».

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Германии, зашел в местный супермаркет и раскрыл цены на продукты. Мужчина заметил, что стоимость немецких товаров совсем не низкая. Однако у местных пенсионеров остается достаточно денег даже после оплаты налогов, коммунальных услуг и прочих сборов.

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      Фариза Бацазова
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