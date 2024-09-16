Российский доброволец назвал главное качество профессионального военного

Командир взвода БПЛА Гусар: интеллект — главное качество военного на поле боя

Профессионального бойца часто представляют как сильного и крепко сложенного воина, однако в современных войнах главными качествами являются интеллект и способность к адаптации. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал российский доброволец, командир взвода БПЛА в бригаде «Эспаньола» с позывным Гусар.

По его словам, участие в боевых действиях вынуждает человека постоянно учиться чему-то новому, в том числе применять технические новинки, уметь обращаться с десятками видов разного вооружения.

«Профессионализм — он в голове, в интеллекте. Профессионального бойца часто представляют этакой машиной смерти с пулеметом наперевес, но в современной войне все решает интеллект», — заявил Гусар.

Он добавил, что два года боевых действий научили его самостоятельно планировать боевые операции и оборудовать позиции, исходя из тактической ситуации.

«Как это произошло? Все просто: ты общаешься с людьми. Когда начинаешь собирать информацию, и если твой мозг достаточно хорош для быстрой обработки, анализа и создания чего-то нового, ты становишься специалистом», — заключил доброволец.

В разговоре с «Лентой.ру» Гусар также рассказал, как беспилотники «превратили войну в настоящую мясорубку». Он полагает, что армии обеих сторон практически бессильны против современных БПЛА.