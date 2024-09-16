Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:53, 16 сентября 2024Россия

Российский военный рассказал о «животном» отношении бойцов ВСУ к россиянам

Военный ВС РФ заявил о «животном» отношении ВСУ к россиянам в Курской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области «давно потеряли человеческий облик», отметив, что они ужасно обращаются с россиянами, сообщают «Известия».

«Какое-то животное обращение, они и похищали людей и куда-то вывозили и убивали, что только не делали. Они человеческий облик давно потеряли. Но за содеянное им придется ответить», — заявил российский военнослужащий.

По его словам, пленные украинские солдаты, которых ему довелось опросить, утверждают, что их отлавливали на улицах и мобилизовывали, после чего они проходили обучение в Германии или Великобритании. Он отметил, что большинство из них были переброшены с авдеевского направления на курское.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью нападения ВСУ на Курскую область перемещение российских войск. Он также подчеркнул, что атака на приграничный российский регион являлась рискованной операцией.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о намерении лишить россиян комфортной жизни. На что рассчитывает Киев в своем тайном «плане победы»?

      Бритни Спирс станцевала на камеру в оголяющем тело наряде

      В полиции рассказали о расстоянии между Трампом и покушавшимся стрелком

      Российский военный рассказал о «животном» отношении бойцов ВСУ к россиянам

      Раскрыта тактика ВСУ в Курской области

      Мужчина прикинулся подростком ради секса со школьницами и получил 120 лет тюрьмы

      Окупаемость зарядки для электромобилей оценили

      Российский боец уничтожил пулеметный расчет украинской ДРГ

      В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных бойцов ВСУ

      В Секретной службе США раскрыли новые данные о предполагаемом покушении на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше