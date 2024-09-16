Российский военный рассказал о «животном» отношении бойцов ВСУ к россиянам

Военный ВС РФ заявил о «животном» отношении ВСУ к россиянам в Курской области

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области «давно потеряли человеческий облик», отметив, что они ужасно обращаются с россиянами, сообщают «Известия».

«Какое-то животное обращение, они и похищали людей и куда-то вывозили и убивали, что только не делали. Они человеческий облик давно потеряли. Но за содеянное им придется ответить», — заявил российский военнослужащий.

По его словам, пленные украинские солдаты, которых ему довелось опросить, утверждают, что их отлавливали на улицах и мобилизовывали, после чего они проходили обучение в Германии или Великобритании. Он отметил, что большинство из них были переброшены с авдеевского направления на курское.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью нападения ВСУ на Курскую область перемещение российских войск. Он также подчеркнул, что атака на приграничный российский регион являлась рискованной операцией.