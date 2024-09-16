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01:37, 16 сентября 2024Россия

Российский военный рассказал об используемой ВСУ военной технике в Курской области

Военнослужащий Аид: ВСУ применяют в Курской области советскую и западную технику

Фото: Toby Melville / Reuters

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что в ходе нападения на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют как советскую, так и западную военную технику, сообщают «Известия».

По его словам, украинские солдаты используют на данном направлении все виды переданной им натовской техники, включая танки Challenger, Abrams и Bradley, а также французские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Crotale. При этом он подчеркнул, что ВСУ задействуют советские вооружения.

«Причем, как показала практика, она более крепкая, чем натовская. Половина переданной ВСУ техники — хлам. Она таких же советских годов, 1973-го или 1983-го. Но в отличие от нашей, никогда не отличалась качеством. И она хорошо горит», — заявил российский военнослужащий.

Ранее Аид заявил, что бойцы ВСУ в Курской области «давно потеряли человеческий облик», отметив, что они ужасно обращаются с россиянами.

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      Марина Совина
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