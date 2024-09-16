Военнослужащий Аид: ВСУ использовали серьезные ЧВК для атаки на Курскую область

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что для атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали как иностранных наемников, так и частные военные компании (ЧВК), включая американскую Forward Observation Group (FOG), сообщают «Известия».

«Да, в первый день они были, но это не просто иностранный или грузинский легионы, где служат поляки или грузины. Здесь были серьезные ЧВК, так называемые FOG и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили», — заявил он.

По словам российского военнослужащего, иностранным наемникам, привыкшим воевать в идеальных условиях, обещали одно, а на деле все оказалось иначе, и они были не готовы к такому бою.

Ранее Аид рассказал, что в ходе нападения на Курскую область ВСУ использовали как советскую, так и западную военную технику.