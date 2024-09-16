Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 16 сентября 2024Мир

Шойгу прилетел в Сирию и встретился с Асадом

Шойгу встретился с президентом Сирии Асадом и обсудил двусторонние отношения
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Сирию, где встретился с президентом страны Башаром Асадом. Об этом сообщается в заявлении канцелярии главы арабской республики, передает ТАСС.

«На встрече обсуждались вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности», — говорится в документе. Кроме того, Шойгу и Асад обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений.

Ранее Шойгу встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Встреча прошла в Пхеньяне. Отмечается, что переговоры «прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке», состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил. Российская армия станет второй в мире по количеству военных

      Валуев одной фразой ответил журналисту из США на слова о деградации российского спорта

      Стилист Рогов назвал модными надетые поверх обуви колготки

      Редкую «бабочку-колибри» заметили в российском регионе

      На Украине выступили против создания контактной группы по урегулированию конфликта

      Французские охотники на уток подверглись нападению толпы мигрантов с мачете и арматурой

      Российские школьники на видео по очереди давали пощечины однокласснику из-за курения

      В Госдуме связали нападение на школу в Челябинске с действиями противников России

      В Госдуме представили Киркорова на фронте и ужаснулись

      Пассажир во время полета заявил о падении самолета и попытался задушить стюардессу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше