Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном. О чем договаривались стороны в ходе визита секретаря Совбеза России в Пхеньян?

Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

Встреча прошла в Пхеньяне, куда Шойгу прибыл 13 сентября. Отмечается, что переговоры «прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке». «В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», — говорится в сообщении.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) уточнило, что в ходе беседы Шойгу и Ким обсудили усиление взаимодействия в целях защиты безопасности и интересов обеих стран. Отмечается, что стороны пришли к «общему удовлетворительному мнению» по поднятым вопросам.

В конце визита российской делегации Ким Чен Ын попросил передать привет Владимиру Путину. Он пожелал президенту крепкого здоровья и успехов в работе, а российскому народу — победы и процветания, счастья и благополучия.

Россия и КНДР активизировали контакты

В июне российский лидер посетил Пхеньян. Вместе с главой КНДР они подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

В июле текущего года Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко. До этого президент России Владимир Путин посетил Северную Корею. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил гостя в Пхеньяне. По пути до кортежа лидеры стран приостановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут.

Позднее с визитом в Россию отправилась делегация министерства энергетики КНДР. Чиновники приняли участие в пятом заседании совместной российско-корейской рабочей группы по сотрудничеству в области электроэнергетики в рамках межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Москва и Пхеньян налаживают отношения с помощью подарков

Во время июньского визита президент России преподнес северокорейскому лидеру портрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью. В ответ получил свой портрет и бюст. Также Ким подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан, которая была выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.

31 августа Путин подарил Ким Чен Ыну табун лошадей. 24 орловских рысака, которых любит лидер КНДР, прибыли в страну через железнодорожный пункт пропуска «Хасан» в Приморье. Это стало не первым подарком такого рода — осенью 2022 года в Пхеньян уже привозили 30 лошадей.

Также с начала года Ким получил от Путина в подарок два автомобиля премиальной российской марки Aurus («Аурус»).