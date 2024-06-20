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06:38, 20 июня 2024Мир

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак

ЦТАК: Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан
Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Об этом сообщило ЦТАК.

Российский глава находился с государственным визитом в столице КНДР 18-19 июня.

Ранее глава КНДР пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина.

В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

17 июня помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Россия и КНДР планируют заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предполагает сотрудничество в том числе в вопросах безопасности.

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      Юлия Мискевич
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