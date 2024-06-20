ЦТАК: Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Об этом сообщило ЦТАК.

Российский глава находился с государственным визитом в столице КНДР 18-19 июня.

Ранее глава КНДР пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина.

В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

17 июня помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Россия и КНДР планируют заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предполагает сотрудничество в том числе в вопросах безопасности.