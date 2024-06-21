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19:04, 21 июня 2024Ценности

Стало известно о новом подарке Ким Чен Ыну от Путина

Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну портрет его деда и письменный набор

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин преподнес лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарки во время своего визита в страну. О новом подарке стало известно РИА Новостям.

Глава государства, который посещал Пхеньян 18-19 июня, преподнес Ким Чен Ыну потрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК.

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Ранее сообщалось, что во время государственного визита в КНДР 18-19 июня Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан, которая была выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.

Позже журналисты кремлевского пула показали фото сервиза, который подарил Путин Ким Чен Ыну. Так, президент России преподнес главе Северной Кореи две коробки с несколькими чайными наборами, состоявшие из блюдец и чашек.

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      Карина Черных
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