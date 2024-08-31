«Играют важную роль в культе личности». Ким Чен Ын получил лошадей в подарок от Путина

Times: глава РФ Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак. Газета The Times пишет, что это любимая порода северокорейского лидера.

«Ким Чен Ын получил новую партию лошадей из России, что является признаком растущей близости между северокорейским лидером и президентом Путиным», — говорится в публикации.

Лошадей перевезли через сухопутную границу в Приморском крае

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что лошадей вывезли 25 августа. 19 жеребцов и пять кобыл прошли карантин во Владимирской области, а затем прибыли на желездорожный пункт пропуска «Хасан» в Приморье. «Все лошади чипированные. Соответствие чипов проверено сканирующим устройством. Микрочип исключает возможность подмены лошади и подтверждает чистоту ее происхождения», — рассказали в Росслехознадзоре.

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Путин не впервые дарит Ким Чен Ыну лошадей — осенью 2022 года в Пхеньян привезли 30 животных.

Их ценность для Кима скорее символическая, чем военная: лошади играют важную роль в культе личности, который он создал вокруг себя и своей семьи The Times

Ранее Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

В июне российский лидер посетил Пхеньян. Вместе с главой КНДР они подписали договор о стратегическом партнерстве, который обязывает страны помогать друг другу в случае агрессии против одной из них. Также Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками: президент России преподнес северокорейскому лидеру потрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью, а в ответ получил свой портрет и бюст с пожеланиями здоровья.

Позже Путин поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный прием и отметил, что их встреча ознаменовала вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень.