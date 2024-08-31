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08:50, 31 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе удивились подарку Путина для Ким Чен Ына

Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы орловский рысак

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну 24 лошади любимой породы президента КНДР — орловский рысак. Подарку удивились в западных СМИ, об этом написала газета The Times.

Российский лидер дарит Ким Чен Ыну лошадей не впервые, тридцать животных были отправлены в Пхеньян в 2022 году. В этот раз партия включала 19 жеребцов и пять кобыл, их перевезли через узкую сухопутную границу с Приморским краем.

Как отмечает издание, именно верхом на орловских рысаках лидер КНДР чаще всего изображен на пропагандистских снимках.

Инвестиционный интерес Северной Кореи не ограничивается разработкой ядерного оружия и баллистических ракет, он также распространяется на одну из старейших в мире военных технологий — в стране создается сеть конных военных подразделений. С 2020 по 2023 год КНДР потратила около 600 тысяч долларов на закупку породистых коней из РФ.

«Их ценность для Кима скорее символическая, чем военная: лошади играют важную роль в культе личности, который он создал вокруг себя и своей семьи», — отмечается в материале. Действительно, Ким Чен Ын был запечатлен верхом вместе со своим отцом, Ким Чен Иром, со своей женой Ли Соль Чжу, сестрой Ким Е Чжон. В феврале в государственных СМИ появились фото северокорейского лидера вместе с его маленькой дочерью Чжу Э, они сидели верхом на орловских рысаках во время военного парада в честь 75-летия Корейской народной армии.

Ранее Ким Чен Ын заявил Владимиру Путину об уверенности КНДР в победе России в «священной войне за мир», подразумевая украинский конфликт. «Стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства», — сказал президент Северной Кореи.

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      Александра Синицына
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