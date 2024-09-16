Стало известно об уничтожении использовавшихся мирными жителями мостов в Курской области

РИА Новости: ВСУ уничтожают мосты в Курской области, которые используют жители

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают мосты и переправы через реку Сейм в Курской области, которые используют мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

На данный момент над одним из мостов, по которому ранее был нанесен артиллерийский удар, дежурят украинские беспилотники. Так, ВСУ пытаются не допустить восстановления объекта, отмечает агентство.

Отмечается также, что противник уничтожает любую технику, которая появляется около моста, в том числе и сельскохозяйственную.

В конце августа депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, что вместе с помощником он эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм после того, как ВСУ разрушили там мосты. С момента начала добровольной эвакуации политик вывез в безопасные районы порядка 700 человек.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.