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08:40, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Сноуден прокомментировал попытку покушения на Трампа

Сноуден: власти США ответственны за радикализацию покушавшегося на Трампа
Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден. Фото: Kevin Wurm / Reuters

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

Сноуден усомнился, что подозреваемый в попытке покушения на Трампа действовал по приказу. Однако власти США ответственны за его радикализацию.

«Я, конечно, не говорю, что этот парень был каким-то профессионалом и получал чье-то жалованье. Но это не значит, что правительство не приложило руку к поощрению его воинственности, как мы когда-то сделали с [международным террористом Усамой] бен Ладеном. У нас в ЦРУ для этого было слово: ответный удар», — заявил он.

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Ранее Трамп подтвердил, что недалеко от него произошла стрельба во время его визита в гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. «Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — заверил он.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника. По данным СМИ, им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. Журналист Кэрол Маркович узнала, что Раут является ярым сторонником Украины.

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      Марина Совина
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