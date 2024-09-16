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20:19, 16 сентября 2024Мир

Сравнившего Россию с фашистским государством главу МИД Британии раскритиковали

Посольство: сравнив РФ с фашистской страной, МИД Британии оскорбил память павших

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Сравнив Россию с фашистской страной, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми оскорбил память павших в борьбе с фашизмом. С таким заявлением выступило российское посольство в Лондоне, передает ТАСС.

«Своими выпадами Лэмми оскорбляет не столько руководство нашей страны, сколько память всех тех, кто сражался с коричневой чумой в годы Второй мировой войны, включая своих же соотечественников», — подчеркнули представители дипмиссии.

В посольстве отдельно отметили, что занявший пост главы Форин-офиса в составе нового правительства Великобритании Лэмми склонен к «неуместным эпатажным заявлениям, которыми он запомнился еще до прихода во власть».

Ранее Лэмми пообещал 100-летнюю поддержку Украине. На итоговой пресс-конференции в Киеве после встречи с американскими и украинскими коллегами он отметил, что Лондон «поддерживает Украину в долгосрочной перспективе».

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      Глеб Бажуткин
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