Стрелявший в Трампа хотел вступить в ВСУ

WSJ: стрелявший в Трампа Раут хотел вступить в ВСУ и «пасть за Киев»

Стрелявший в Трампа американец Райан Уэсли Раут хотел вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и «пасть в боях за Киев». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться за Киев», — отмечается в материале издания.

Также предполагается, что стрелявший предлагал перенаправлять ветеранов войны в Афганистане на Украину для участия в боях в составе ВСУ, а также занимался сбором средств для военной помощи Киеву.

Ранее стало известно, что психическое состояние подозреваемого во втором покушении на Трампа проверят перед тем, как проводить над ним разбирательство. Подобная практика является стандартной при подобных ситуациях в США.