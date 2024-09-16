Стюардессы отравились неизвестным газом в пассажирском самолете

Четыре стюардессы Alaska Airlines отравились неизвестным газом на рейсе в Сиэтл

Четыре стюардессы Alaska Airlines отравились неизвестным газом во время рейса и попали в больницу. Об этом сообщает портал Hawaii News Now.

Нештатная ситуация произошла на борту пассажирского самолета, который летел с Кауаи (один из Гавайских островов) в Сиэтл 12 сентября. Из-за странного запаха четверым членам экипажа в возрасте от 28 до 59 лет стало плохо.

Лайнер экстренно сел в Гонолулу, и пострадавших госпитализировали. По данным источника, состояние бортпроводниц стабильно, однако у них наблюдаются тошнота и нарушения координации.

Всего в самолете было 119 пассажиров и шесть сотрудников авиакомпании. Другим участникам рейса медицинская помощь не потребовалась.

Уточняется, что лайнер вылетел в Сиэтл без пассажиров для дополнительной проверки. Путешественников отправили в аэропорт назначения другими рейсами.

Ранее пассажир иностранной авиакомпании устроил дебош во время рейса и нарвался на крупный штраф. Авиакомпании пришлось отменить полет из-за мужчины и сливать топливо перед вынужденной посадкой.