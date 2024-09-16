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13:24, 16 сентября 2024Путешествия

Дебош на борту самолета обошелся пассажиру в сотни тысяч рублей

Сорвавшему рейс пассажиру придется выплатить более 5 тысяч долларов компенсации

Фото: Stephen Coates / Reuters

Дебош на борту самолета неназванной иностранной авиакомпании обошелся пассажиру в сотни тысяч рублей. Об этом пишет CNN.

Уточняется, что инцидент произошел в сентябре 2023 года, но суд вынес решение в отношении 32-летнего жителя штата Западная Австралия, имя которого не приводится, только сейчас. По данным издания, мужчина сорвал рейс из Перта в Сидней, Австралия. Пилоту пришлось развернуть самолет и слить немного топлива перед вынужденной посадкой в аэропорту вылета.

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В итоге суд обязал австралийца выплатить авиакомпании более пяти тысяч долларов (более 450 тысяч рублей) в качестве компенсации, чтобы покрыть стоимость авиационного топлива. Кроме того, его оштрафовали на шесть тысяч долларов (более 540 тысяч рублей) за неподобающее поведение во время полета.

В мае россиянка устроила пьяный дебош на рейсе МоскваУхта и нарвалась на штраф в размере 300 тысяч рублей. 30-летняя пассажирка грубо нарушила правила поведения, обматерила попутчиков и неуважительно обошлась с экипажем.

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      Алина Черненко
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