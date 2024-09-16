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23:43, 16 сентября 2024Спорт

Тренер «Атланты Юнайтед» оценил игру Миранчука

Тренер «Атланты Юнайтед» Роб Валентино заявил о быстрой адаптации Миранчука

Фото: Dale Zanine / Reuters

Исполняющий обязанности главного тренера клуба Североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Атланта Юнайтед» Роб Валентино оценил игру российского полузащитника команды Алексея Миранчука. Его слова приводит Sport24.

По его словам, хавбек очень быстро адаптируется к новой команде. «Но ему, конечно, нужно время. Но могу сказать, что он прекрасный человек, здорово проявляет себя на поле. Уже появляется хорошее взаимодействие с партнерами», — заявил Валентино.

Специалист добавил, что Миранчуку важно не давать сразу слишком много нагрузки. «У нас сейчас график по три матча в неделю. Так что надо распределять нагрузку по-умному», — сказал Валентино.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. На данный момент россиянин провел за новый клуб три матча, в которых не отметился результативными действиями.

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      Алексей Гусев
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