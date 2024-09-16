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05:00, 16 сентября 2024Бывший СССР

Украинские десантники попросили Киев забрать их из плена

Плененные в Курской области десантники 80-й бригады ВСУ призвали их забрать

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Взятые в плен в Курской области десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились к киевским властям с просьбой забрать их из плена как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель российского силового ведомства рассказал, что украинских солдат взяли в плен российские бойцы мотострелкового полка 1427 к юго-западу от населенного пункта Нечаев Курской области. На допросе бойцы ВСУ показали, что их командование умышленно не эвакуирует с поля боя погибших и раненных военных.

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«Также всушник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их "кинуло", и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области», — рассказал источник агентства.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Марина Совина
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