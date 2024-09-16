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16:09, 16 сентября 2024Культура

В Госдуме представили Киркорова на фронте и ужаснулись

Депутат ГД Останина заявила, что не каждый артист нужен в зоне СВО

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что далеко не каждый артист должен выступать в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Свою позицию она озвучила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Далеко не каждый нужен в зоне спецоперации. Там трясти стразами и перьями будет Филипп Киркоров? Зачем он там нужен?» — сказала парламентарий.

Останина добавила, что в зоне СВО не должны появляться артисты, которые показывают «голые телеса» и «накачанные губы». «Там нужны другие ребята, которые сейчас действительно всем, внутренним содержанием, внешне, демонстрируют любовь к родине, проявление этого самого патриотизма, сострадания», — добавила Останина.

Ранее в России ответили на попытку певицы Земфиры (внесена Минюстом в реестр иноагентов) обжаловать статус иноагента.

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