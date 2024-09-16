В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников в Европе

Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе

Нацполиция Испании задержала в Мадриде одного из самых разыскиваемых преступников в Европе. Его обвиняют в торговле наркотиками, сказано в распространенном пресс-релизе министерства внутренних дел королевства.

«Сотрудники Национальной полиции задержали в Мадриде за торговлю наркотиками одного из самых разыскиваемых преступников Европы. Вместе с другими членами семьи беглец возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что мужчина албанского происхождения был приговорен в Бельгии к более чем 29 годам лишения свободы по 13 пунктам обвинения в незаконном обороте наркотиков, участии в преступной организации и подделке документов. Преступления, как предполагается, были совершены в период с 2014 по 2018 год. В это время мужчина возглавлял базировавшуюся в Бельгии преступную организацию, которая занималась выращиванием и торговлей каннабисом.

В феврале этого года в Испании сотрудники полиции задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, занимающихся торговлей людьми.

Также ранее стало известно, что в Италии 49-летний Паскуале Бонавота, один из боссов самой могущественной мафиозной итальянской группировки Ндрангета, был задержан после пяти лет в бегах. Бонавота пустился в бега в ноябре 2018 года, вскоре после того, как его приговорили к пожизненному тюремному заключению за два убийства.