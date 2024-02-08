Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых в Европе преступников

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников

В Испании сотрудники полиции задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, занимающихся торговлей людьми. Об этом сказано в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

«Агенты Национальной полиции… задержали в городе Дельтебре одного из самых разыскиваемых беглецов в Европе, которого власти Румынии разыскивают как исполнителя преступлений, связанных с торговлей людьми», — говорится в документе.

Румыния ранее выдала европейский ордер на арест мужчины, который с 2009 года был включен в список наиболее разыскиваемых преступников Европы. Почти 15 лет беглец скрывался в Дельтебре, где жил под чужим именем и работал обычным консультантом по недвижимости.

Как сказано в пресс-релизе, преступника передали румынским властям, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В апреле прошлого года стало известно, что в Италии 49-летний Паскуале Бонавота, один из боссов самой могущественной мафиозной итальянской группировки Ндрангета, был задержан после пяти лет в бегах. Бонавота пустился в бега в ноябре 2018 года, вскоре после того, как его приговорили к пожизненному тюремному заключению за два убийства.