Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 8 февраля 2024Мир

Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых в Европе преступников

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Испании сотрудники полиции задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, занимающихся торговлей людьми. Об этом сказано в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

«Агенты Национальной полиции… задержали в городе Дельтебре одного из самых разыскиваемых беглецов в Европе, которого власти Румынии разыскивают как исполнителя преступлений, связанных с торговлей людьми», — говорится в документе.

Румыния ранее выдала европейский ордер на арест мужчины, который с 2009 года был включен в список наиболее разыскиваемых преступников Европы. Почти 15 лет беглец скрывался в Дельтебре, где жил под чужим именем и работал обычным консультантом по недвижимости.

Как сказано в пресс-релизе, преступника передали румынским властям, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В апреле прошлого года стало известно, что в Италии 49-летний Паскуале Бонавота, один из боссов самой могущественной мафиозной итальянской группировки Ндрангета, был задержан после пяти лет в бегах. Бонавота пустился в бега в ноябре 2018 года, вскоре после того, как его приговорили к пожизненному тюремному заключению за два убийства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил Залужного в отставку. Кто станет новым главнокомандующим ВСУ?

      Тренер «Спартака» назвал единственный недостаток в игре Ковальчука

      Генерал ВСУ прокомментировал увольнение Залужного

      На Алтае нашли крупнейшую популяцию вымирающего растения

      Госдеп оценил решение Зеленского уволить Залужого

      Тейлор Свифт едва не оконфузилась на сцене

      Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых в Европе преступников

      Украина назвала американскую компанию огнеупорных изделий «спонсором войны»

      Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН

      Назван гуманный способ избавиться от мышей в доме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше