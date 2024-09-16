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03:15, 16 сентября 2024Мир

В Конгрессе допустили одержимость Украиной подозреваемого в покушении на Трампа

Конгрессвумен Тейлор-Грин: подозреваемый в покушении на Трампа одержим Украиной
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин на своей странице в соцсети X рассказала о том, что допускает, что подозреваемый в деле о покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Рут может быть одержим конфликтом на Украине.

«Трамп неоднократно говорил, что прекратит войну на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Рут. Это и есть потенциальный убийца? Если так, то он одержим войной на Украине, которую финансируют США», — заявила конгрессвумен, приложив к своей публикации фотографии подозреваемого, предположительно, сделанные на территории Украины.

Ранее шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу отметил, что Трампа охраняли бы тщательнее, будь он главой государства. По его словам, сейчас безопасность Трампа ограничили «зонами, которые Секретная служба посчитала возможными».

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      Марина Совина
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