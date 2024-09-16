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11:31, 16 сентября 2024Силовые структуры

В отношении актера сериала «Король и Шут» возбудили уголовное дело

Следователи возбудили дело в отношении актера сериала «Король и Шут» Ткачука
Евгений Ткачук

Евгений Ткачук. Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении актера из сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ткачук проходит подозреваемым по статьям 229.1 («Контрабанда наркотических средств») и 228 («Незаконные хранение наркотических средств») УК РФ.

Актера задержали 15 сентября в санкт-петербургском аэропорту Пулково с курительной трубкой и свертком с неизвестным веществом. Объяснить его содержимое актер не смог, поэтому сверток передали на экспертизу.

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      Варвара Митина
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