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22:35, 16 сентября 2024Россия

В российском регионе гималайский медведь сбежал из вольера

Росприроднадзор проверяет информацию о сбежавшем из вольера гималайском медведе

Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о гималайском медведе, который сбежал из вольера в Ленинградской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Предположительно, животное сбежало из вольера в Гатчинском районе. «Сделаны запросы. Устанавливается точное место произошедшего инцидента и владелец животного, а также сведения, подтверждающие факт произошедшего», — говорится в публикации.

Уточняется, что после установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

Ранее сербский блогер Стефан Янкович залез в берлогу к бурому медведю, а затем забрался на дерево, спасаясь от его сородичей. Мужчина решил осмотреть лесную яму, которая, как вскоре выяснилось, оказалась медвежьей берлогой. Вскоре туда вернулся хищник, с удивлением обнаруживший на своей территории незваного гостя.

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      Маргарита Пименова
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