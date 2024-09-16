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17:48, 16 сентября 2024Ценности

В сети восхитились внешностью Киллиана Мерфи после набора веса

Киллиан Мерфи

Киллиан Мерфи. Фото: Christopher Tamcke / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В сети восхитились внешностью ирландского актера Киллиана Мерфи на новых фото папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

48-летнего артиста запечатлели по дороге в спортзал в Дублине. Он предстал на полученных кадрах в облегающей серой футболке и зауженных спортивных брюках черного цвета. Также обладатель «Оскара» надел кроссовки, бейсболку и солнцезащитные очки.

Читатели издания оценили фото в комментариях. «Великолепный актер в фантастической форме», «Выглядит более здоровым после небольшого набора веса», «Какой потрясающий мужчина. Завораживает», «Он выглядит просто великолепно в облегающей футболке», «Он прекрасен, я бы могла смотреть на него весь день», — заявили юзеры.

Отмечается, что ранее Мерфи чрезмерно похудел с помощью изнурительных диет ради главной роли в фильме «Оппенгеймер». По словам его коллеги, актрисы Эмили Блант, артист периодически питался только миндалем. «Он был очень истощенным», — заявила звезда.

Ранее в сентябре в сети также восхитились внешностью ирландского актера и продюсера Пирса Броснана в рекламе коллаборации модных брендов Giorgio Armani и Kith.

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      Алина Гостева
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