В США раскрыли подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

Минюст США: подозреваемый в покушении на Трампа привлекался к ответственности

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут ужа два раза привлекался к уголовной ответственности. Соответствующие подробности на брифинге раскрыл представитель Министерства юстиции США, передает РИА Новости.

«В 2002 году он совершил преступление в Северной Каролине и второе в марте 2010 году, поэтому не имел права владеть оружием», — сообщили в ведомстве.

Представитель Федерального бюро расследований (ФБР), в свою очередь, отметил, что агенты сейчас изучают публикации Раута в социальных сетях. Утверждается, что он мог заниматься вербовкой наемников из Афганистана для последующей отправки на Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа вербовал наемников на Украину. Дипломат напомнила о материале американской газеты The New York Times (NYT), репортеры которой в марте 2023 года изучили более 100 страниц документов американских «волонтерских групп» на Украине и опросили более 30 наемников

