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18:50, 16 сентября 2024Мир

Захарова рассказала о вербовке покушавшимся на Трампа афганских наемников в ВСУ

Захарова: подозреваемый в покушении на Трампа вербовал афганских наемников в ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа вербовал афганских наемников в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила о материале американской газеты The New York Times (NYT), репортеры которой в марте 2023 году изучили более 100 страниц документов американских «волонтерских групп» на Украине и опросили более 30 наемников, сборщиков средств, доноров ВСУ, американских и украинских чиновников.

«Среди составленных ими жизнеописаний махровых прохиндеев и мошенников фигурирует и фамилия... Кого бы вы думали? Райана Раута — того самого стрелка, который караулил Дональда Трампа у гольф-клуба», — отметила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что стрелок занялся поиском рекрутов среди бывших афганских военных, бежавших от Талибана (запрещенная в России террористическая организация) и планировал нелегально переправлять их на Украину из Ирана и Пакистана.

Ранее стало известно, что 58-летний житель штата Северная Каролина Райан Уэсли Раут планировал совершить покушение на Трампа. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион».

После попытки покушения Трамп заверил, что он невредим и находится в безопасности. Политик заявил, что в ходе инцидента никто не пострадал, а единственное, о чем он жалеет, так это о том, что из-за покушения пришлось прервать игру в гольф.

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      Семен Александров
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