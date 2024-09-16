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17:24, 16 сентября 2024Ценности

Внешность 58-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила фанатов

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя звезда «Фриды» поделилась серией снимков с отдыха на яхте. Так, она предстала перед камерой в купальнике фиолетового цвета, поверх которого было надето платье с рюшами. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж.

Поклонники оценили натуральную красоту кумира в комментариях под постом. «Самая красивая женщина в мире», «Шикарная фотосессия», «Красотка», «Эффектно и красиво», «Совершенство! Я буду часами смотреть на эти фото», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Сальма Хайек посетила светский ужин в прозрачном платье.

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      Мария Винар
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