Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:41, 12 сентября 2024Ценности

58-летняя Сальма Хайек посетила светский ужин в прозрачном платье

58-летняя актриса Сальма Хайек посетила светский ужин в черном прозрачном платье

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила светский ужин в прозрачном платье. Соответствующие снимки публикует Page Six.

58-летняя звезда пришла на мероприятие, организованное фондом Kering Foundation, в черном оголяющем тело наряде без бретелей. Упомянутое платье облегало тело знаменитости и подчеркивало ее фигуру.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Образ Хайек дополняло массивное серебристое колье, украшавшее ее шею и область декольте. Вдобавок стилисты собрали волосы актрисы, а визажисты нанесли макияж с ярко-красной помадой.

Ранее в сентябре 58-летняя Сальма Хайек появилась на красной дорожке с седыми волосами. Звезда посетила премьеру фильма «Без крови» в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, Канада.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер журналист Николай Сванидзе

      В России перестало хватать вагонов

      Демократы усилили давление на Байдена по разрешению ВСУ ударов вглубь России

      Звезда «Мэри Поппинс» призналась в странных запретах для своего ребенка

      58-летняя Сальма Хайек посетила светский ужин в прозрачном платье

      Психолог раскрыла способы справиться с эмоциональным выгоранием

      В Эстонии заявили о колоссальном увеличении трат на боеприпасы

      Российская теннисистка избила себя ракеткой после проигрыша матча

      Раскрыты детали дела о поставках некачественных бронежилетов армии России

      Россия расширит производство Су-57

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше