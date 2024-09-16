Заложившего бомбу в здании военкомата россиянина осудили на 13 лет

В Новосибирске суд дал 13 лет мужчине, заложившему бомбу в военкомате

2-й Восточный военный окружной суд приговорил к 13 годам колонии Евгения Ряполова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заложившего бомбу в здание военкомата в Новосибирске. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 248 тысяч рублей.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) обнаружили на окне военкомата ночью 5 декабря 2023 года. Предполагаемым минером оказался житель областного центра Ряполов, его задержали сотрудники ФСБ. Мужчину обвинили в покушении на теракт и незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств. По версии следствия, мужчина задумал подорвать военкомат, чтобы воспрепятствовать проведению СВО.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала диверсанта с Украины с двумя СВУ для подрыва объектов в России.