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11:46, 16 сентября 2024Силовые структуры

Заложившего бомбу в здании военкомата россиянина осудили на 13 лет

В Новосибирске суд дал 13 лет мужчине, заложившему бомбу в военкомате

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

2-й Восточный военный окружной суд приговорил к 13 годам колонии Евгения Ряполова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заложившего бомбу в здание военкомата в Новосибирске. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 248 тысяч рублей.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) обнаружили на окне военкомата ночью 5 декабря 2023 года. Предполагаемым минером оказался житель областного центра Ряполов, его задержали сотрудники ФСБ. Мужчину обвинили в покушении на теракт и незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств. По версии следствия, мужчина задумал подорвать военкомат, чтобы воспрепятствовать проведению СВО.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала диверсанта с Украины с двумя СВУ для подрыва объектов в России.

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      Илона Палей
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