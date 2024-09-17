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07:57, 17 сентября 2024Силовые структуры

Дело возбудили после пропажи вертолета Robinson R66 с людьми в Амурской области

В Амурской области СК возбудил уголовное дело после пропажи вертолета с людьми

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Амурской области возбудили уголовное дело после пропажи вертолета Robinson R66 с людьми на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.

Дело расследуется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна»). Предварительно установлено, что вечером 16 сентября с вертолета было получено оповещение аварийного радиомаяка в Зейском районе, после этого судно перестало выходить на связь. На борту находились пилот и два пассажира.

Ведутся поиски вертолета. В них задействовано семь единиц техники, включая вездеходы и Ми-8, а также порядка 20 человек. По данным ТАСС, пропавший вертолет принадлежит золотодобывающей компании.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета, летевшего из Иркутска.

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      Илона Палей
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