Дело возбудили после пропажи вертолета Robinson R66 с людьми в Амурской области

В Амурской области СК возбудил уголовное дело после пропажи вертолета с людьми

В Амурской области возбудили уголовное дело после пропажи вертолета Robinson R66 с людьми на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.

Дело расследуется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна»). Предварительно установлено, что вечером 16 сентября с вертолета было получено оповещение аварийного радиомаяка в Зейском районе, после этого судно перестало выходить на связь. На борту находились пилот и два пассажира.

Ведутся поиски вертолета. В них задействовано семь единиц техники, включая вездеходы и Ми-8, а также порядка 20 человек. По данным ТАСС, пропавший вертолет принадлежит золотодобывающей компании.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета, летевшего из Иркутска.