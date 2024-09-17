Германия депортирует на родину 40 сербов и македонцев

Bild: Германия депортирует 40 просителей убежища из Сербии и Македонии

Германия депортирует 40 просителей убежища из Сербии и Македонии, получивших отказ от органа миграционной службы. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

На борту вылетевшего из Гамбурга самолета, перевозившего сербских и македонских беженцев, также находились уголовники.

Ранее бундесканцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов в Германии должны быть усилены. Такое заявление он сделал в связи с нападением в Золингене, где во время городского праздника неизвестный мужчина ближневосточной внешности с ножом набросился на людей.