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16:28, 17 сентября 2024Экономика

Российские рыболовы попросили государство о помощи

Росрыболовство на фоне падения экспорта предложило отменить курсовую пошлину

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Экспорт российской рыбной продукции должен к 2030 году достичь семи или восьми миллиардов долларов, но для этого необходима помощь государства, так как в текущем году из-за санкций продажи идут с проблемами. Об этом на круглом столе «Меры развития и поддержки экспорта рыбной продукции» рассказал замглавы Росрыболовства Александр Яковлев, его слова приводит РИА Новости.

Во время выступления он отметил, что в первую очередь бизнес просит об отмене курсовой пошлины, которая в зависимости от курса доллара к рублю составляет от четырех до семи процентов.

В свою очередь, ведомство предлагает снизить бюрократические препятствия при получении необходимых документов для экспорта. В настоящее время их требуется от 15 до 25, что отнимает у компаний много сил и времени.

Меры поддержки обсуждаются на фоне падения экспорта в первом полугодии на 7 процентов в годовом выражении, а финансовых показателей — на 13 процентов. На участниках рынка сказывается ограничение продаж, к которому приводит давление западных стран.

Для дальнейшего развития в Росрыболовстве рассчитывают увеличить вывоз переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью на десять процентов. При таком положении дел снижение экспорта сырой рыбы допустимо.

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