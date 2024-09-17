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12:28, 17 сентября 2024Экономика

Упал экспорт одного российского морепродукта

Россельхознадзор: экспорт рыбы из России снизился на 13 процентов

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

За восемь месяцев 2024 года экспорт рыбной продукции из России снизился на 13 процентов, заявил помощник главы Россельхознадзора Артем Даушев. Его цитирует ТАСС.

По его словам, с января по август Россия направила за границу 1,1 миллиона тонн этих морепродуктов.

При этом, хотя РФ может экспортировать рыбу больше чем в 70 государств, в течение первых восьми месяцев 2024 года поставки шли лишь в 51 страну.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков пообещал, что в России будут продвигать рыбную продукцию среди населения. Для этих целей уже утверждена соответствующая дорожная карта.

Тем временем исследования показывают, что в повседневном рационе рыба наличествует только у 11 процентов россиян. Потребление этого продукта падает, несмотря на то, что его вылов в последние годы растет.

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