Упал экспорт одного российского морепродукта

За восемь месяцев 2024 года экспорт рыбной продукции из России снизился на 13 процентов, заявил помощник главы Россельхознадзора Артем Даушев. Его цитирует ТАСС.
По его словам, с января по август Россия направила за границу 1,1 миллиона тонн этих морепродуктов.
При этом, хотя РФ может экспортировать рыбу больше чем в 70 государств, в течение первых восьми месяцев 2024 года поставки шли лишь в 51 страну.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков пообещал, что в России будут продвигать рыбную продукцию среди населения. Для этих целей уже утверждена соответствующая дорожная карта.
Тем временем исследования показывают, что в повседневном рационе рыба наличествует только у 11 процентов россиян. Потребление этого продукта падает, несмотря на то, что его вылов в последние годы растет.