Известный рэпер дебютирует в кино

Tyler, the Creator снимется в фильме вместе с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу

Известный рэпер, обладатель премии «Грэмми» Tyler, the Creator сыграет одну из главных ролей в фильме «Марти Суприм». О дебюте исполнителя сообщает портал IndieWire.

Сюжет картины режиссера Джоша Сэфди («Хорошее время», «Неограненные драгоценности») вдохновлен жизнью Марти Рейсмана, чемпиона по настольному теннису. О дате выхода фильма в прокат не сообщается.

В картине, которая позиционируется как художественный вымысел, основанной на биографии реального человека, также играют Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу.

Ранее стало известно, что режиссер М. Найт Шьямалан приступил к съемкам нового проекта.