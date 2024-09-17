Известный рэпер дебютирует в кино

Известный рэпер, обладатель премии «Грэмми» Tyler, the Creator сыграет одну из главных ролей в фильме «Марти Суприм». О дебюте исполнителя сообщает портал IndieWire.
Сюжет картины режиссера Джоша Сэфди («Хорошее время», «Неограненные драгоценности») вдохновлен жизнью Марти Рейсмана, чемпиона по настольному теннису. О дате выхода фильма в прокат не сообщается.
В картине, которая позиционируется как художественный вымысел, основанной на биографии реального человека, также играют Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу.
Ранее стало известно, что режиссер М. Найт Шьямалан приступил к съемкам нового проекта.