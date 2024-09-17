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18:33, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о давлении со стороны Запада из-за требований о границах

Депутат Рады Чернев: Запад давит на Киев из-за требований о границах 1991 года
Егор Чернев

Егор Чернев. Кадр: Ганна Гопко / YouTube

Страны Запада давят на Киев из-за его требований вернуть границы 1991 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и разведки Егор Чернев в интервью Анне Гопко, опубликованном на YouTube.

«Такое давление есть. (...) Эти все предложения, которые всплывают периодически в западных СМИ, что Украине нужно пересмотреть подход. Возможно, не в границах 91-го года это будет победой, а в каких-то других границах и реалиях», — сказал он.

Парламентарий добавил, что Запад готов объявить победой Украины то, что «не пал Киев» и страна не утратила свой суверенитет. При этом он не назвал конкретные фамилии и страны, оказывающие давление на власти республики.

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених предложил начать мирные переговоры по Украине. По его словам, для западных союзников Киева настало время создать контактную группу по Украине для начала мирного диалога.

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      Александр Курбатов
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