Парень показал свой снимок мозга и удивил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником brooklynlikestories показал на портале МРТ-снимок своего мозга. В комментариях пользователи признались, что увиденное шокировало их.

На снимке, который опубликовал парень был изображен мозг с темной полостью в левом полушарии, занимающей примерно его треть. «МРТ-снимок моего мозга. Да, он реальный», — подписал он фотографию.

Под публикацией пользователь объяснил, что еще в утробе матери перенес несколько инсультов, из-за чего его мозг перестал нормально развиваться. Однако позднее орган смог регенерироваться, и случившееся никак не повлияло на жизнь молодого человека. «Обычно люди с таким диагнозом остаются инвалидами с дыхательными трубками. Врачи считают меня чудом, потому что они не знают, как моему мозгу удалось справиться с этим», — рассказал парень.

«Автор хвастается тем, что у него больше мозгов, чем у 90 процентов пользователей Reddit», «Это очень круто! Ты живой пример того, как организм может адаптироваться к неблагоприятным условиям», «Это безумие — мы так мало знаем о мозге», «Ты чудо, которое бегает, говорит и ходит!», «Это как-то мешает тебе жить?» — отреагировали на пост комментаторы.

Ранее девушка рассказала в TikTok, как посетила стоматолога и столкнулась с неприятным последствием. Она заявила, что во время удаления зубов ей сломали челюсть.