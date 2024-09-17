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04:00, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Парень показал свой снимок мозга и удивил пользователей сети

Фото: @interestingasfuck / Reddit

Пользователь Reddit с ником brooklynlikestories показал на портале МРТ-снимок своего мозга. В комментариях пользователи признались, что увиденное шокировало их.

На снимке, который опубликовал парень был изображен мозг с темной полостью в левом полушарии, занимающей примерно его треть. «МРТ-снимок моего мозга. Да, он реальный», — подписал он фотографию.

Под публикацией пользователь объяснил, что еще в утробе матери перенес несколько инсультов, из-за чего его мозг перестал нормально развиваться. Однако позднее орган смог регенерироваться, и случившееся никак не повлияло на жизнь молодого человека. «Обычно люди с таким диагнозом остаются инвалидами с дыхательными трубками. Врачи считают меня чудом, потому что они не знают, как моему мозгу удалось справиться с этим», — рассказал парень.

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«Автор хвастается тем, что у него больше мозгов, чем у 90 процентов пользователей Reddit», «Это очень круто! Ты живой пример того, как организм может адаптироваться к неблагоприятным условиям», «Это безумие — мы так мало знаем о мозге», «Ты чудо, которое бегает, говорит и ходит!», «Это как-то мешает тебе жить?» — отреагировали на пост комментаторы.

Ранее девушка рассказала в TikTok, как посетила стоматолога и столкнулась с неприятным последствием. Она заявила, что во время удаления зубов ей сломали челюсть.

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      Мария Большакова
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