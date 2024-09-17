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20:59, 17 сентября 2024Мир

Президент Ирана раскрыл цели нового правительства по России

Президент Ирана Пезешкиан: Иран будет повышать сотрудничество с Россией

Фото: Shadati / Globallookpress.com

Иран будет повышать уровень сотрудничества с Россией, и эта задача станет одной из ключевых для нового правительства страны. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан по итогам переговоров с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

«Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе (...) 14-е правительство будет работать над развитием сотрудничества и принимать меры по повышению уровня отношений между двумя странами», — рассказал президент Ирана.

Ранее стало известно, что Шойгу в ходе своего необъявленного визита в Иран передал президенту государства Масуду Пезешкиану личное послание от российского лидера Владимира Путина. Секретарь Совбеза также провел встречу в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

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      Максим Габриелян
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