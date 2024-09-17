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20:52, 17 сентября 2024Путешествия

Раскрыто направление перелета по России по цене чашки кофе

«Авиасейлс»: авиабилет из Сочи в Москву обошелся россиянам в 345 рублей

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Летом 2024 года авиабилет из Сочи в Москву обошелся россиянам по цене чашки кофе — в 345 рублей. Самое выгодное направление перелета по стране Life.ru раскрыли в пресс-службе сервиса для покупки билетов «Авиасейлс».

Среди других самых дешевых летних маршрутов оказались перелеты из Сочи в Новосибирск, Тюмень и Казань за 374 рубля. Кроме того, из Москвы в Минеральные Воды можно было добраться за 1046 рублей, а в Мурманск и Псков — за 1070 рублей. В списке самых выгодных сделок оказались перелеты из Санкт-Петербурга в Махачкалу за 393 рубля и в Калининград за 439 рублей, а также из Екатеринбурга в Махачкалу за 542 рубля и Ижевск за 1500 рублей.

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Самыми дешевыми международными направлениями стали перелеты из Минеральных Вод в Актау, Казахстан, за 1577 рублей, из Калуги в Минск, Белоруссия, за 2404 рубля и из Минеральных Вод в Ереван, Армения, за 2834 рубля.

Ранее три российских города были названы самыми бюджетными летними направлениями. По данным исследования МТС Travel и Bronevik, ими стали Рыбинск, Краснодар и Иркутск.

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      Алина Черненко
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