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05:30, 17 сентября 2024Путешествия

Россиянка побывала в отечественном магазине в Канаде и пожаловалась на «русскую тетю»

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша, путешественница Марина Ершова побывала в отечественном магазине в Канаде и пожаловалась на «русскую тетю». Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в магазине ее охватили радость и ностальгия. На полках девушка нашла гречку, пряники и знакомые с детства конфеты. Однако, попытавшись сфотографировать их для блога, столкнулась с неожиданной реакцией. Продавщица закричала, что делать снимки в магазине нельзя, и спросила, есть ли разрешение.

«Вот она — настоящая русская тетя, "гордость" наших бабушек, которая встречает тебя, как офицер на границе. И тут я поняла — да я же дома!» — заметила блогерша.

Ранее эта же путешественница описала живущих в Канаде русских фразой «они здесь по-настоящему хозяйничают». При этом девушка подчеркнула, что многие из них тоскуют по родине и всячески поддерживают ее с помощью символики.

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      Марк Успенский
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