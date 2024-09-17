Стало известно о нежелании украинцев эвакуироваться с прифронтовых территорий

«РБК-Украина»: украинцы не хотят эвакуироваться с прифронтовых территорий

Часть украинцев с детьми отказывается эвакуироваться с прифронтовых территорий. Об этом заявила волонтер Татьяна Люлька в интервью «РБК-Украина».

Она отметила, что немало семей не хотят уезжать по разным причинам, среди которых отсутствие жилья, куда можно эвакуироваться. По ее словам, некоторые возвращаются назад, так как не могут найти работу после эвакуации. Люлька подчеркнула, что семьям тяжело адоптироваться на новом месте.

12 сентября в Купянском районе Харьковской области объявили эвакуацию детей. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, из 29 населенных пунктов будет вывезено 269 несовершеннолетних.

Позднее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об организации «Белый ангел», которая занималась похищением детей. Он заявлял, что в ней работают отставные сотрудники украинских правоохранительных органов.