В Израиле заявили о планах «Хезболлы» начать военную операцию

Haaretz: «Хезболла» начнет военную операцию против Израиля в скором времени

«Хезболла» начнет военную операцию против Израиля в скором времени после серии взрывов пейджеров у членов движения. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на источники.

«По оценкам силовиков, "Хезболла" намерена начать военную операцию против Израиля. Высокопоставленным чиновникам было предложено отменить предыдущие обязательства, чтобы принять участие в срочном обсуждении, проходившем в это время в Кирье», — отмечается в материале издания.

Также подчеркивается, что власти Израиля рассматривают несколько сценариев ответных мер на действия «Хезболлы».

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Также сообщается, что от взрыва пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.