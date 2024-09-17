В Кремле раскрыли отношение к блокировке RT

Песков заявил, что блокировка компанией Meta аккаунтов СМИ России недопустима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл отношение Кремля к блокировке аккаунтов телеканала RT платформой Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Его слова приводит ТАСС.

«Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми. Мы чрезвычайно негативно к этому относимся», — заявил пресс-секретарь.

Он также заявил, что такие решения могут осложнить отношения между Meta и российской стороной.

17 сентября корпорация Meta сообщила, что заблокировала аккаунты российский медиа «Россия сегодня» RT и связанных с ней организаций. Отмечалось, что профили российских СМИ недоступны на платформах Meta по всему миру из-за «попыток иностранного вмешательства».

13 сентября власти США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», куда входят РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Также ограничения коснулись главы медиагруппы, журналиста Дмитрия Киселева. Министерство финансов страны предупредило о необходимости прекратить все финансовые операции с медиаобъединением до 13 ноября.