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19:22, 17 сентября 2024Мир

В США усомнились в управлении Байденом страны из-за Путина

Сакс: Байден перестал брать на себя ответственность как лидер США

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден демонстративно отказывается отвечать на вопросы о российском лидере Владимире Путине, тем самым показывая всему миру, что он перестал брать на себя ответственность как глава государства. Такое мнение выразил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Байден больше не общается с американцами. Он срывается на репортеров или отмахивается от них, когда они спрашивают его о Путине. Это тревожит, потому что США находятся в крайне опасной ситуации. Мы не знаем, кто в реальности принимает решения», — отметил профессор.

По мнению Сакса, подобное поведение Байдена отражает «происходящий хаос в администрации США на фоне эскалации конфликта на Украине».

14 сентября Сакс заявил, что на Западе считали бы своей победой возможную ядерную войну с Россией. По словам профессора, слова западных политиков о невозможности ядерного столкновения являются «глупыми и безответственными». Однако он подчеркнул, что западные страны не оставляют себе иного пути.

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      Дарья Устьянцева
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