Экономист Сакс: на Западе считают победой возможную ядерную войну с Россией

На Западе считали бы своей победой возможную ядерную войну с Россией. Об этом заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Что означает "победа"? Украина собирается победить Россию? Вся эта идея абсурдна. Что может произойти, так это эскалация со стороны США и Великобритании, а затем эскалация со стороны России, пока у нас не начнется полноценная ядерная война — вот что они называют "победой"», — сказал он.

По словам профессора, слова западных политиков о невозможности ядерного столкновения являются глупыми и безответственными. Однако он подчеркнул, что западные страны не оставляют себе иного пути.

Ранее Сакс выразил мнение, что ВСУ ежедневно теряют до двух тысяч солдат. При этом аналитик отметил, что российские войска успешно продвигаются и теснят силы Киева. Он добавил, что Запад не меняет свою стратегию в отношении конфликта на Украине и не стремится каким-либо образом его урегулировать.

До этого Сакс заявил, что администрация Байдена не заинтересована в урегулировании конфликта на Украине и отказывается признавать, что Вашингтон напрямую виноват в этом кризисе. По его мнению, это война, «которую спровоцировали США, преследуя свои цели и намереваясь расширить НАТО». Политик также добавил, что простым американцам никогда не объясняли истинных причин украинского конфликта.