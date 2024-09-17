В США заявили о лишнем внимании к Зеленскому из-за покушения на Трампа

Bloomberg: покушение на Трампа привлекает лишнее внимание к Владимиру Зеленскому

Возможная связь подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Раута с Украиной привлекает лишнее внимание к Владимиру Зеленскому на фоне его предстоящих переговоров с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Утверждается, что данный инцидент привлекает к Зеленскому «не то внимание, которого он хотел», особенно учитывая, что в разговоре с Байденом главы двух стран будут обсуждать разрешение применять американские ракеты для ударов по территории России. В материале также отмечается, что покушение способно негативно повлиять на отношение к украинской проблеме в Белом доме.

«Если симпатия республиканского кандидата к Украине и так вызывала вопросы, то последний причудливый поворот в его похожей на американские гонки кампании может повлиять на мнение Трампа в сложно предсказуемой манере», — говорится в статье.

Ранее в чешское издание Lidovky заявило, что украинские власти рассматривают возможность отказа от возвращения территорий, однако они никогда не признаются в этом публично. «Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство», — указано в материале.