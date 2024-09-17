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18:22, 17 сентября 2024Мир

В США заявили о проблемах в выделении помощи Украине из замороженных активов России

NYT: выделение 50 миллиардов долларов Киеву осложнилось юридическими вопросами

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Выделение помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов из замороженных активов России осложнилось из-за юридических вопросов и того, насколько такая мера вообще законна. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«После того, как европейские страны выразили сомнения относительно законности прямого ареста активов, они согласились, что можно будет обеспечить кредит в 50 миллиардов долларов потоком процентов, которые приносят активы (...) Однако различия в правовых системах США и Европы, где предполагается предоставление денег авансом, затруднили структурирование кредита», — отмечается в материале издания.

В частности, большая часть санкций Европейского союза (ЕС) накладывается на Россию в срок на шесть месяцев. Постоянное продление санкций создает юридические проблемы с механизмом выдачи кредита Украине. Однако власти ЕС не хотят менять законодательство для соответствия с законами США.

О договоренностях стран «Большой семерки» выделить Украине кредит на 50 миллиардов долларов за счет заблокированных на Западе российских активов стало известно в середине июня 2024 года. Денежные средства, как ожидается, выделят из специального фонда.

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      Максим Габриелян
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