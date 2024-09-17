Врачи назвали тревожное последствие распространения супербактерий

Lancet: супербактерии унесут жизни более 39 миллионов людей к 2050 году

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ведущие врачи мира пришли к выводу, что порожденные неуязвимыми для действия антибиотиков бактериями инфекции способны унести свыше 39 миллионов жизней к 2050 году. Выводы специалистов были опубликованы в статье научного журнала Lancet.

По словам профессора Университета штата Вашингтон Стейна Фолльсета, несмотря на то, что человечество значительно продвинулось в борьбе с устойчивыми к лекарствам микробами, этого прогресса недостаточно. Он назвал тревожное последствие распространения супербактерий: согласно расчетам экспертов, неуязвимые для действия антибиотиков бактерии будут прямо или косвенно уносить восемь миллионов жизней ежегодно. «Для предотвращения этого сценария нам нужно срочно разработать новые стратегии по предотвращению развития инфекций», — подчеркнул Фолльсет.

Эксперты воспользовались данными о распространении супербактерий, собранными специалистами ВОЗ, профильными ведомствами 204 стран-участниц ООН для составления оценки того, как будет меняться частота вспышек болезней с учетом существующих и разрабатываемых мер по сдерживанию распространения неуязвимых микробов.

