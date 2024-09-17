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09:17, 17 сентября 2024Ценности

Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире показала внешность в купальнике и без макияжа

Телезвезда Майя Джама показала фигуру в купальнике и без макияжа

Фото: @mayajama

Телезвезда Майя Джама показала фанатам фигуру в откровенном образе и без макияжа. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя обладательница самых идеальных ягодиц в мире разместила серию фото и видео, на которых предстала на фоне воды и деревьев в черном купальнике с топом и мини-юбкой. При этом звезда отказалась от косметических средств, демонстрируя естественную внешность и распустив длинные темные волосы.

В июне телезвезда Майя Джама снялась в откровенном платье. Розово-оранжевый наряд дополнили золотые украшения — массивный браслет, кольца и небольшие серьги.

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      Екатерина Ештокина
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